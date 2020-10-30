كتاب “مآزق لينين”: مواقف قائد الثورة الروسية في سياقاتها التاريخية - سعيد حسن

2020/10/30 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_حسن “دعونا نتخيل رجلًا يتسلَّق جبلًا لم يصعده أحد من قبل”.في مقدمة كتابه “مآزق لينين”، الذي صدر بمناسبة مرور 100 عام على الثورة البلشفية، يذكِّرنا الكاتب والناشط اليساري طارق علي بالجدالات الفكرية حول دور الفرد في التاريخ.



يؤكِّد علي أن التاريخ ليس بالتأكيد مجرد سيرة ذاتية لمجموعة من الرجال العظام الذين غيَّروا العالم، كما ادَّعت التصوُّرات الليبرالية الكلاسيكية.



لم يكن فلاديمير إيليتش ......





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