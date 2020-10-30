رأس المال: الفصل السابع عشر (72) تحول قيمة، وبالتالي، سعر - كارل ماركس

2020/10/30 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس قوة العمل إلى أجورتبدو أجور العامل على سطح المجتمع البورجوازي في مظهر سعر العمل، أي كم معين من النقد المدفوع لقاء كمية معينة من العمل.



هكذا يتحدث أولاء، هنا، عن قيمة العمل، ويسمون التعبير النقدي عنها بالسعر الطبيعي أو الضروري.



ويتحدثون، من ناحية أخرى، عن أسعار العمل في السوق، أي الأسعار التي تتقلب فوق السعر الطبيعي ودونه.ولكن ما هي قيمة السلعة؟ القيمة هي الشكل الشيئي للعمل الاجتماع ......





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