سوريّ يطلق النار على زوجته في كركوك وعائلتها ترد بـ’طعنه’ حتى الموت!

2020/10/30 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر في الشرطة بمحافظة كركوك، الجمعة، ان رجل سوري قتل زوجته، قبل ان يتم قتله من اهل الزوجة طعناً بالسكين.





وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، لـ "ناس" (30 تشرين الاول 2020)، ان "عائلة سورية من سكنة محافظة كركوك، شهدت جريمتي قتل لزوج وزوجته"، موضحاً ان "الزوج أقدم على قتل زوجته مطلقاً النار عليها، ليرد اهل الزوجة بعد ذلك على قتل الزوج طعنا بالسكين انتقاماً لمقتل ابنتهم".

واشار المصدر الى ان "الحادثة كانت في منطقة حي النداء جنوب محافظة كركوك"، لافتاً الى ان "القوات الامنية حضرت محل الحادثة وفتح تحقيق، فيما تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي".

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