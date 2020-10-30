الشرطة الفرنسية تفض مظاهرة للأتراك بالقنابل المسيلة اللدموع

2020/10/30 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مساء الخميس، ضد أفراد من الجالية التركية تظاهروا في مدينة ديجون في شرق فرنسا، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة بعد يوم من تنظيم احتجاج مماثل قرب ليون.

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