نائب يوضح إيجابيات وسلبيات الدوائر المتعددة

2020/10/30 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصأوضح النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، إيجابيات وسلبيات الدوائر الانتخابية المتعددة، لافتا الى ان الدوائر ستعزز المناطقية وكذلك ستجبر بعض الناخبين على الذهاب الى مناطق أخرى من اجل الاقتراع.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “الدوائر المتعددة لها سلبيات وايجابيات في الوقت ذاته، حيث ستضمن العدالة في حصد الأصوات وتعطي حرية للناخبين في الوحدات الإدارية لاختيار شخص حاصل على اعلى الأصوات”.وأضاف ان “الجانب السلبي للدوائر المتعددة يكمن في تعزيز المناطقية، حيث ستفوز شخصيات قد تكون ضمن منطقة يطغى عليها الطابع العشائري او غير ذلك من الوجهاء والشخصيات”.وبين ان “هناك إشكاليات في الوحدات الإدارية وخاصة في الاقضية التي شطرت الى جزئين وستوزع على اكثر من دائرة، حيث سيجر بعض الناخبين الى التوجه من منطقة معينة الى منطقة أخرى لان دائرتهم الانتخابية واقعة في مكان اخر، وليس ضمن منطقة سكنهم وكذلك بطاقتهم التموينية في مكان اخر”.



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