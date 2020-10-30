2020/10/30 | 10:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت كيلي ماكيناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح صحفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع القوات الخاصة التي شاركت في عملية تصفية "الإرهابي الأول" زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع سري لترامب والقوات الخاصة التي قتلت البغدادي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع سري لترامب والقوات الخاصة التي قتلت البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).