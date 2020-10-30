طقس الغد وأولى أيام تشرين الثاني في العراق

2020/10/30 | 10:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد وتصادف فيها أولى أيام شهر تشرين الثاني المقبل.

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