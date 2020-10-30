شرطة ذي قار تصدر بياناً جديداً بشأن اختطاف سجاد العراقي

2020/10/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أصدرت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، بياناً جديداً بشأن قضية اختطاف الناشط، سجاد العراقي، الذي ما زال "مختطفاً" منذ أكثر من شهر.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "منذ ان تعرض الناشط المدني سجاد العراقي لحادث خطف وحتى هذا اليوم، تتابع شرطة ذي قار كل ما يتعلق بهذا الملف بمهنية ودقه، واتخذت العديد من الإجراءات".

وأضاف البيان، أنه "تم تنفيذ العديد من الواجبات الامنية والمداهمات وتفتيش مناطق ريفية وصحراوية وغيرها، فضلا الواجبات التي نفذت بناء على أوامر عليا".

وأشار البيان إلى أن "قائد شرطة المحافظة العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، وجه مؤخرا باستبدال ضابط شعبة جرائم الخطف بضابط من ذوي الخبرة والاختصاص"، مؤكداً "تكثيف الجهود والتعامل مع كل صغيرة وكبيرة من هذه القضية التي يوليها الوائلي اهتمام كبير".

ولفت البيان إلى أن الوائلي، "التقى مع مدراء الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية وتم تشكيل لجان عالية المستوى ضمت ضباط ومحققين مختصين تعمل بسرية تامة"، مشددا على "ضرورة إعطاء الموضوع اهمية كاملة وتقديم تقرير اسبوعي لأهم ما توصلت إليه التحقيقات والمعلومات".

وأوضح البيان، أن "اللجان التحقيقية والاستخبارية، تتكون من مختصين بعدة مجالات امنية ومن الذين حققوا نتائج كبيرة ومرضية في العديد من المهام الموكلة لهم".

ووفقاً للبيان، أكدت شرطة ذي قار، "استمرارها بالبحث، وتأمل ان تحقق هدفها المنشود في القبض على منفذي هذه الجريمة وتحرير ابن المحافظة سجاد واعادته سالما لأهله ومحبيه".

وكان سجاد العراقي، قد اختطف قبل أكثر من شهر، في وقت انطلقت به، عمليات أمنية للبحث عنه وتحريره، وشارك جهاز مكافحة الإرهاب بعملية التحرير قبل أن يسلّم مهام البحث إلى قيادة شرطة ذي قار.





وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، فؤاد كريم، يوم السبت (26 أيلول 2020) في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات جهاز مكافحة الارهاب التي قدمت للمحافظة انسحب فوجاً منها عائدا للعاصمة بغداد، فيما بقيَ فوج واحد في قاعدة الامام علي الجوية".

وأضاف، أن "هذا الفوج المتبقي لن يشترك في اي عملية للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، وتحديدا بعد ما تسلّمت قيادة الشرطة هذا الملف".

وأشار إلى أن "عملية البحث عن الناشط المخطوف عادت من جديد، الا اننا ولغاية الان لم نحدد المكان الذي يشتبه بتواجد خاطفي العراقي فيه"، مبيناً أن "عملية البحث حاليا تتركز على إجراء عمليات تفتيش دقيقة وتطويق بعض المناطق التي لا نود التصريح بها من باب السرية".

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