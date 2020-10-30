انطلاق عملية أمنية عسكرية واسعة لملاحقة داعش في ’’الخيلانية’’ بديالى

2020/10/30 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020،ة بإنطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش بمنطقة الخيلانية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من 3 محاور في تعقب خلايا داعش في بساتين وقرية الخيلانية في اطراف قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوب)".

واضاف انه "تم ضبط مضافة وتدميرها وتفكيك 3 عبوا ناسفة والعملية لاتزال مستمرة ضمن الاهداف المرسومة لها من قبل عمليات ديالى".

وكانت القيادات الأمنية، وعدد من النواب، أعلنوا الخميس (29 تشرين الأول 2020)، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن حادثة الخيلانية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حسن كريم الكعبي، حذر من تداعيات أمنية خطيرة في مناطق واقضية محافظة ديالى في حال تسويف مطالب ذوي شهداء (بني كعب) في قرية الخيلانية، وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير".

وشدد الكعبي على أن "فاجعة الخيلانية يجب ان لا تمر مرور الكرام، ولابد من توحيد الجهد الامني والاستخباري لمنع تكرار الخروقات الامنية وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض، وإعادة انتشار عمل الموجودة في المناطق التي تكررت الخروقات الامنية واستهداف الأبرياء".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال زيارة الكعبي محافظة ديالى مع رئيس لجنة الامن النيابية، محمد رضا ال حيدر، وعدد من النواب وممثل رئيس الوزراء، ومستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الأمنية".

وأشار البيان إلى أن "الكعبي ترأس اجتماعا في مقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن الملابسات، وما توصلت اليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية".

وبحسب البيان، أكد المجتمعون "على جملة قرارات بينها تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية، للإسراع بكشف الجناة اينما كانوا وخلال فترة قصيرة، وإعادة انتشار القطعات الامنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى واوكارا للإرهابيين والخلايا النائمة، فضلا عن محاسبة المقصرين في الحادثة".

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