الأمم المتحدة قلقه من قرار إغلاق مخيمات النازحين في العراق وتؤيد عودتهم الطوعية

2020/10/30 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي قلقها من قرار الحكومة العراقية القاضي باغلاق العديد من مخيمات النازحين حتى نهاية العام الحالي،

وذكر مكتب الممثلة الأممية جنين بلاسخارت في بيان، ان القرار أتخذ بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، وتقع المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية.

وأضاف البيان، أن الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة.

وتلتزم بتنسيقها مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وضمان حصول النازحين على الدعم اللازم في طريق عودتهم الى مناطقهم.

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