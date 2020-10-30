اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته في شهر

2020/10/30 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي في ديسمبر.

وقفز الدولار أيضا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الفرنك السويسري وتعافى من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الين الياباني.وقال محللون إن بيانات تظهر وتيرة قياسية مرتفعة لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث وهبوطا في أحدث الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة قدما دعما للعملة الخضراء.

ومن ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة وتعهد باحتواء التداعيات المتزايدة لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1671 دولار في أواخر التعاملات بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1650 دولار.انتهى/25

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