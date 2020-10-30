اكثر من 100 اصابة جديدة بكورونا في ديالى خلال يوم

2020/10/30 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، تسجيل 107 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ423 مسحة جديدة تبين بان 107 منها موجبة ".

واضاف العزاوي أن "137 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة".

واشار إلى ان "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 14558حالة فيما بلغت حالات الشفاء 13346 وحالات الوفاة 243حالة".

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