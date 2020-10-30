أبرزها مباراتا ملعب الشعب.. الجولة الثانية من الدوري الممتاز تنطلق بأربعة لقاءات اليوم

2020/10/30 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقام اليوم الجمعة ( 30 تشرين الاول 2020)، اربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اهمها مباراتا ملعب الشعب الدولي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجولة الثانية بالمنافسة ستفتتح بمباراتين عند الثانية والنصف ظهرا، الاولى تجمع الكهرباء والحدود، والثانية يستضيف فيها السماوة الميناء.

واضاف أن المساء سيشهد مباراتين مهمتين على ملعب الشعب الدولي، الاولى يلتقي فيها الزوراء والنفط عند الساعة الرابعة والربع، فيما يتواجه في الثانية الشرطة وأمانة بغداد، اللقاء الاول يصعب التوقع بالنتيجة كون ان منافس الزوراء فريق عنيد ومتمكن، أما الثاني فيبدو سهلا على الشرطة وهو يواجه الامانة.

وكانت الجولة الاولى قد شهدت تعادل الزوراء والشرطة والميناء والحدود وزاخو والكرخ والقاسم ونفط ميسان والطلبة ونفط البصرة ، فيما فاز الجوية على الكهرباء والديوانية على النجف ونفط الوسط على السماوة واربيل على امانة بغداد والنفط على الصناعات.

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