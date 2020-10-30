2020/10/30 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / يتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العراق غداً السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع ، حيث سيعقد مع نظيره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين .وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة علاء الجبوري في بغداد اليوم الجمعة، تمهيداً للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت ، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء المصري يزور بغداد غداً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء المصري يزور بغداد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).