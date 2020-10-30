مصرف الرافدين العراقي يصدر بيانا بشأن وزارة الدفاع

2020/10/30 | 10:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي، الجمعة، شمول منتسبي وزارة الدفاع، الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى....

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