اول زيارة لمسؤول بهذا المستوى..رئيس الوزراء المصري يزور العراق غداً

2020/10/30 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يتوجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العاصمة العراقية بغداد غداً السبت ، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري على هذا المستوى منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

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