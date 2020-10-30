2020/10/30 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلنت وزارة الزراعة عن وفرت 24 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) ومنعتها من الأستيراد لوفرتها محلياً.



حيث قالت الوزارة من خلال بيان لها تابعته المستقلة ” أستناداً للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يمنع استيراد 24 منتج لدعم المنتج الوطني العراقي وكالة الصحافة المستقلة.

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