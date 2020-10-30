شاهد بالصور: بوغاتي تتحدى أسرع واقوى سيارات العالم بعجلة جديدة: انتقال سرعة من – 100 كم خلال ثانيتين فقط!

2020/10/30 | 11:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

طرحت شركة بوغاتي سيارة قادرة على تحدي أقوى وأسرع السيارات الرياضية في العالم.

وبنيت سيارة Bolide الجديدة من بوغاتي على منصات مطورة من منصات سيارات Chiron، وحصلت على هيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون يزن 1240 كلغ.

وأكثر ما يميز هذه السيارة هو محركها الجبار الذي أتى بعزم 1850 حصاناً، والذي يعمل مع نظام دفع رباعي، وهذان العنصران يوفران لـBolide القدرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 2.17 ثانية فقط.

كما يمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 200 كم/س خلال 4.36 ثانية، ومن 0 إلى 300 كم/س في 7.3 ث، والوصول إلى سرعة 400 كم/س خلال 12.08 ث.

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