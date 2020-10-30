2020/10/30 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قبل أن يضعف دونالد ترامب، كان يستمتع بشتم بلدان بأكملها.



فقد هاجم المكسيكيين واعتبرهم مغتصبين، واستعمل حسابه في «تويتر» للاستهزاء بالمذيعين التلفزيونيين والممثلين والرياضيين والمسؤولين عبر نعتهم بأي صفة سيئة يستطيع إيجادها.



حتى أنه طالب بإقالة أعضاء الكونغرس من مقاعدهم، وأهان أعضاء مجلس الشيوخ، وهاجم النظام القضائي، وسخر من العلوم والمصابين بإعاقات، وأهان ذكرى الجنود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فايروس كورونا ..



هل سيكون سببا لـ خسارة ترامب في الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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