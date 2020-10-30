الرافدين : شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات المصرفية

2020/10/30 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، شمول منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى من حاملي بطاقة الماستر كارد.



ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المصرف قوله تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فإنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي […]

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