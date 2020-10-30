تصدير الرمان من حلبجة الى بريطانيا

2020/10/30 | 11:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المستثمر الكوردي فريديون نامدار ، عن تصدير الرمان من محافظة حلبجة الشهيدة الى بريطانيا.

ويتواصل هذه الايام في محافظة حلبجة مهرجان الرمان الذي انطلق، امس ويستمر لمدة 3 ايام.

وقال نامدار لـ PUKmedia: اننا نعمل كل عام من اجل تصدير المنتوجات المحلية الى الخارج، وذلك لجودتها ونوعيتها المتميزة، موضحا، انه حصل على موافقة وزارة الزراعة الاتحادية، لتصدير 22 طنا من الرمان الى بريطانيا.

واضاف: ان تصدير الرمان الى بريطانيا ينتظر الحصول على موافقة اصولية من تركيا، قبل نقل المنتوج المحلي الى بريطانيا.

واكد انتظاره استحصال الموافقة الرسمية من تركيا للشروع بتصدير الرمان من حلبجة الشهيدة الى بريطانيا.

PUKmedia خاص‌

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