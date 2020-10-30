المانيا تمدد مهام قواتها في العراق

2020/10/30 | 11:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان الألماني مجددا على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهرا أخرى، إذ أيدت الغالبية في تصويت أجري بالاسم لصالح تمديد المهمة.

وستستمر مهمة الجيش الاتحادي (الألماني) حتى نهاية كانون الثاني 2022، وسيشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على تمديد المهلة لـ15 شهرا.

لكن أصبح من الممكن أن يتم تقليص القوة المشاركة في المهمة، لأن ألمانيا سحبت طائرات تورنادو الاستطلاعية.



وكانت الحكومة العراقية قد أيدت بقاء القوات على أرضها لغرض التدريب.

وتسهم ألمانيا في المهمة برادار للمجال الجوي للاكتشاف المبكر للطائرات والصواريخ.



ومن المنتظر أن تكون مهمة التدريب للقوات المسلحة العراقية مستقبلا جزءا من مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحالية في العراق.

وكانت أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا قد دعت في وقت سابق إلى تأييد استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.

وقال نيلس شميد، السياسي المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في البرلمان الألمان اليوم إن تنظيم داعش تمت هزيمته لكنه لا يزال يشن هجمات.

وأضاف شميد أن ألمانيا عليها لهذا السبب أن تواصل تقديم إسهامات سياسية وعسكرية من أجل نشر الاستقرار في العراق، لافتا إلى أن العراق دولة محورية في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، طالب يورغن هارت، السياسي المختص بشؤون الدفاع في تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، باستئناف المهمة إلى جانب الحكومة العراقية.

وتعد المهمة الحالية للجيش جزءا من مشاركة ألمانيا في التحالف الدولي للحرب على داعش.



وقد أيد الحزب الديمقراطي الحر تمديد المهمة، بينما رفضتها أحزاب البديل من أجل ألمانيا واليسار والخضر.

PUKmedia عن DW‌

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