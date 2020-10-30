العراق : بعثة الامم المتحدة ترحب بقرار غلق مزيد من مخيمات النازحين

2020/10/30 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – علق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، جنين بلاسخارت، على قرار الحكومة العراقية بشأن اغلاق المزيد من مخيمات النازحين.



وذكر المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، أن “الحكومة العراقية اعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول […]

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