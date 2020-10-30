الوقف السني يستنكر الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام

2020/10/30 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقة / – استنكر ديوان الوقف السني في العراق، الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، مؤكداً إنها تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة.



وذكر مدير الوقف سعد كمبش في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، أنّ “ديوان الوقف السني، يدين بشدة الهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع صباح الخميس، بالقرب من […]

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