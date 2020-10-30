إعلان من مصرف الرافدين إلى منتسبي وزارة الدفاع

2020/10/30 | 11:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مصرف الرافدين، الجمعة، شمول منتسبين في وزارة الدفاع بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 30 تشرين الأول/أكتوبر، إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف".

وأضاف البيان، أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدًا".

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