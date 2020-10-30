القبض على رجل يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس في فرنسا

2020/10/30 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر قضائي فرنسي الجمعة، أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس حيث قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.

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