2020/10/30 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مواصلة تكبد الخسائر، حيث تتجه صوب ثاني أدنى انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود.



وأشار تقرير لـ “رويترز” إلى أن خام “برنت” هبط لليوم الثالث وانخفض بنسبة 1.4% إلى 37.14 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:28 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض حاد بأسعار النفط بسبب ارتفاع اصابات كورونا في اوربا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض حاد بأسعار النفط بسبب ارتفاع اصابات كورونا في اوربا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض حاد بأسعار النفط بسبب ارتفاع اصابات كورونا في اوربا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).