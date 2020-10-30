قائد في حشد ديالى: عمليات شمال المقدادية مستمرة حتى إنهاء فلول داعش

2020/10/30 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، طالب الموسوي، اليوم الجمعة، ان عمليات شمال قضاء المقدادية مستمرة حتى تأمينها من فلول داعش الارهابية.

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