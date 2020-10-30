ألمانيا تمدد مهام قواتها في العراق الى 2022

2020/10/30 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ستستمر مهمة الجيش الاتحادي الألماني حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، وسيشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على تمديد المهلة لـ15 شهرا.

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