دائرة الطرق : سيتم طرح مشاريع الطرق على الاستثمار

2020/10/30 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشفت دائرة الطرق والجسور، عن خطة للإعمار، فيما حددت أسباب تضرر الطرق.



وقال مدير الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم كاظم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “هناك توجهاً لدى الدائرة بإدخال الاستثمار في انشاء طرق باعتبارها تجربة جديدة في العراق”، مشيراً إلى “وجود عمل […]

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