أجراس الكنائس... أجراس الكنائس تقرع الخطر بفرنسا - غسان صابور

2020/10/30 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور أجراس الكنائس تقرع بــفــرنــســا كلها مثلما قرعت ببداية الحرب العالمية الأولى...



حدادا على العملية الإرهابية الإسلامية التي قام بها شاب تونسي عمره واحد وعشرون سنة,, لاجئ بلا أوراق..



بكاتدرائية مدينة نيس NICE الفرنسية السياحية الساحلية..



ذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص أبرياء..



ذبحا بالسكين...



بالإضافة إلى بضعة عمليات..



ومحاولة عمليات إرهابية..



تــمــت..



أو فــشــلت...



يوم الخميس البارحة التاسع والعشرين م ......





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