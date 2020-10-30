تركيا تعلن مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية شمالي العراق

2020/10/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، مقتل 8 عناصر من الحزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وسائل إعلام تركية، إن "وحدات الجيش رصدت 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا بشمالي العراق وهم يستعدون لشن هجوم على تركيا".

وأضافت أن "المقاتلات التركية شنت غارة جوية على موقع تواجدهم، حيث تم مقتلهم"، مؤكدة "مواصلة العمليات بحزم ضد عناصر الحزب العمال الكردستاني".





وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء (27 تشرين الاول 2020)، مقتل 6 عناصر من الحزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.

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