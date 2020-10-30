مع 355 حالة وفاة.. روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/10/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، تسجيل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن "14519 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و200560 حتى الآن".

وتوفي في روسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا 27656 شخصا حتى الآن، لتبلغ حصيلة الإصابات مليون و599976 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

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