توضيح من الديوانية حول وجود ’’العلم المصري’’ خلف محافظها خلال لقائه بوزير عراقي

2020/10/30 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أوضح المكتب الإعلامي لمحافظ الديوانية، زهير الشعلان، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، حادثة وضع العمل المصري، خلف الشعلان خلال لقائه بوزير الزراعة العراقي في بغداد.

وقال مدير المكتب، خالد التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العديد من التساؤلات اثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الصورة".

وأضاف، ان "حقيقتها تتلخص بان اللقاء كان اثناء لقاء وزير الزراعة مع السفير المصري في بغداد وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان بين الحاضرين ومن ثم استثمر الفرصة وحصل لقاء جانبي مع الوزير".

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