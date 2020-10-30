الإعلام الأمني تعلن تدمير 4 أوكار للإرهابيين في داقوق

2020/10/30 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير 4 أوكار للإرهابيين تضم عبوات ناسفة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من جهاز المخابرات والفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، من مداهمة أوكار للإرهابيين جنوب قرية سطيح بناحية الرشاد التابعة …

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