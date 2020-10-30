العراق يُشارك في جلسة الاحاطة التي اقامها مجلس منظمة العمل الدولية

2020/10/30 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شارك القائم بالأعمال المؤقت في الممثليّة الدائمة لجمهوريّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف “عباس كاظم عبيد” في جلسة الإحاطة التي تسبق أعمال دورة مجلس الادارة لمنظمة العمل الدولية بشأن البند الخاص بالبرنامج المعزز للتعاون الانمائي في الاراضي العربية المحتلة (فلسطين) المادة (GB.340/POL/5).وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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