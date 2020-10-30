الدفاع: جميع طائراتنا حديثة وتشهد لها معارك التحرير

2020/10/30 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الدفاع العراقية، ان جميع الطائرات لدى قيادة طيران الجيش حديثة وتشهد لها معارك التحرير، فيما توعدت بالرد القانوني ضد كل من يحاول المساس بالمؤسسة العسكرية.وقالت الوزارة في بيان تلق “النور نيوز” نسخة منه، انه “تداول في إحدى الوسائل الاعلامية حديث لأحد المحللين الأمنيين تطرق فيه الى أمور فنية تخص …

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