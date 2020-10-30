موعد هطول الامطار على الاقليم والعراق

2020/10/30 | 11:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، هطول الامطار بداية الاسبوع المقبل.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: ان ‌صورة السحب،متحركة ظهر هذا اليوم الخميس، مؤشرات على تزايد متوقع للسحب خلال الايام القادمة..



وهذا مؤشر على بداية الموسم المطري في العراق والمنطقة.

واضاف: ان هطول الامطار ستكون بدايات الاسبوع المقبل حيث نستقبل اول المنخفضات الجوية هذا الموسم، وفرص واردة للامطار تشمل مناطق عديدة يصعب تحديدها حاليا .

PUKmedia متابعة‌

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