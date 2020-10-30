الأمم المتحدة: ندعم عودة طوعية لجميع نازحي العراق‎

2020/10/30 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البعثة الأممية لمساعدة العراق

"يونامي"، الجمعة، دعم خطط العودة

الطوعية وإيجاد حلول دائمة للنازحين

الضعفاء في البلاد.

جاء ذلك في بيان الممثلة الخاصة للأمين

العام للأمم المتحدة في العراق جنين

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