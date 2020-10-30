الزراعة تحدد 24 مادة “نباتية وحيوانية” ممنوعة الاستيراد لوفرتها محلياً

2020/10/30 | 11:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، 24 مادة زراعية “نباتية وحيوانية” ممنوعة الاستيراد لوفرتها محلياً، مشيرة الى سياستها في حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس …

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