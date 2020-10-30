المالية النيابية: الأزمة المالية تتصاعد ولا حلول غير الاقتراض

2020/10/30 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة مخيرة بين ان تجد حلولا ناجحة وسريعة تتضمن تسليم مرتبات الموظفين، أو أن تكون أمام مشكلة كبيرة،

وقال النائب أحمد مظهر الجبوري، ان ازمة دفع الرواتب مستمرة، وذلك جراء انعدام السياسة المالية لمواجهة الأزمة الحالية، فضلا عن عدم وجود حلول حقيقية لأزمة المرتبات سوى الاقتراض الذي سيجعل العراق مدينا بمبالغ طائلة قد تتسبب بإفلاسه، متوقعا أن يصوت البرلمان لاحقا على قانون يتيح الاقتراض مما سيجعل العراق مكبلا بقيود خارجية، كما ان الدول الأخرى لن تتعامل مع العراق على أنه دولة ذات سيادة قائمة بحذ ذاتها

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