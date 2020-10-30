2020/10/30 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/30 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).