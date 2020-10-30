تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع مخاوف

2020/10/30 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب الانتخابات الأمريكية وتشديد قيود الإغلاق بسبب الوباء.

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