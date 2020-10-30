2020/10/30 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اعلن نادي الزوراء الرياضي، غياب ثلاثة لاعبين عن صفوفه في مباراة الفريق المقبلة امام النفط في الجولة الثانية من دوري الكرة الممتاز.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء اجرى تدريباته بشكل مكثف خلال الايام القليلة الماضية تحضيراً للقاء النفط”.

واوضح أن “النادي سيفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين بسبب الاصابة وهم كل من: احمد فاضل ومصطفى محمود وعلي ياسين”، مشيراً إلى أن “المدرب سيعتمد على ما يملكه من اوراق لتحقيق الانتصار”.

يذكر ان المباراة ستقام مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغيابات تضرب النوارس قبل مواجهة النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغيابات تضرب النوارس قبل مواجهة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).