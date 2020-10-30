2020/10/30 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الحسيني

المعلومة/ ديالىاكد الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، بان عملية الخيلانية تلاحق 20 هدف هام.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العملية العسكرية التي انطلقت في حوض الخيلانية شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) شملت 13 قرية زراعية مترامية وبساتين زرعية تزيد مساحتها عن 7 الاف دونم لافتا الى العملية تجري من 3 محاور رئيسية جميعها اشترك بها الحشد الشعبي”.واضاف الحسيني،ان” العملية تلاحق 20 هدف هام مؤكدا بان عمليات التمشيط تجري وفق مخطط وهي تمثل المرحلة الاولى ثم ستكون هناك مراحل اخرى من اجل تامين تلك المناطق وخاصة الخيلانية لتفادي أي خروقات اخرى”.واشار داعش الارهابي لديه خلايا نائمة مبعثرة بين البساتين المهجورة ولايسيطر على أي جزء من تلك المناطق بل يتسغل أي فرصة لقتل الابرياء كما حدث في مجزرة الخيلانية قبل ايام مؤكدا بان وضع خطط مناسبة لاستئصال خطر الارهاب في تلك المناطق”.،انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: عملية الخيلانية تلاحق 20 هدف هام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: عملية الخيلانية تلاحق 20 هدف هام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).