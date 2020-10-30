2020/10/30 | 11:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي فوزا جديدا لميلان الإيطالي، وليستر سيتي الإنكليزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن الدوري الاوربي .. فوز جديد لميلان الايطالي..واخر لليستر الانكليزي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن الدوري الاوربي .. فوز جديد لميلان الايطالي..واخر لليستر الانكليزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).