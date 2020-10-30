2020/10/30 | 11:45 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 30 أكتوبر 2020 | 11:18 صباحاً | عدد القراءات : 23

الاسبوع المقبل..



اجتماع لتقرير مصير السنة الدراسية في كردستان العراق

اعلنت عضو في لجنة التربية والتعليم ببرلمان اقليم كردستان العراق، عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل بين لجنة مشتركة من وزارتي التربية والصحة لاتخاذ قرار بشأن استمرار الدراسة او ايقافها في إقليم كردستان في ظل زيادة اعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال گولستان نهيلى، ان"هناك ارتفاع في اعداد المصابين بوباء كورونا بين الطلبة والمعلمين ، لذلك هناك وجهتي نظر بخصوص الدراسة والعملية التعليمية ، الأولى مع استمرار ، والثانية مع إيقاف العملية التعليمية حضورياً في الصفوف وتحويلها الى اونلاين (الدراسة الكترونياً) بالكامل".

واضافت: "ستجتمع لجنة مشتركة من وزارتي التربية والصحة في حكومة إقليم كردستان ، مطلع الأسبوع المقبل لبحث هذا الموضوع وتقييم الوضع"، مشيرة الى ان"سلامة المعلمين والطلبة اهم من أي شيء آخر ، واذا ماشعرت اللجنة بأن هناك فعلا مخاطر من استمرار الدراسة حضورياً في الصفوف فستتخذ قراراً بإغلاق المدارس والمراكز التعليمية".

وبينت، ان"المعلمين الذين يصابون بكورونا يمنحون إجازة لمدة 15 يوماً ، وهذا يخلق فراغاً ونقصاً في الكوادر التدريسية".

ولفتت الى، انه"يجب تقرير مصير الدراسة في الكليات والمعاهد كذلك، فيما اذا كانت ستستمر بشكل حضوري كما هي عليها الآن ام سيتم تحويلها الى الكتروني"

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