العثور على أوكار داعشية في عملية تطهير {الخيلانية} شمال المقدادية

2020/10/30 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني:

العثور على أوكار لداعش في عملية تطهير الخيلانية بقضاء المقدادية

العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا داعش ومنعها من إيجاد أي موطئ قدم في محيط المقدادية

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