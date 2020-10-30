كشف تفاصيل ربط سردابين داخل الصحن الحسيني

2020/10/30 | 11:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الشركة المنفذة لمشروع ربط السراديب في الصحن الحسيني الشريف بكربلاء المقدسة عن مواصلة العمل بربط سرداب باب الرأس الشريف وسرداب الحائر الحسيني بهدف تقليل الزخم وتوفير الراحة للزائرين.

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