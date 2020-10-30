2020/10/30 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد /القت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين القبض على اكثر من 30 متهم بقضايا مختلفة بضمنهم 5 وفق المادة 4/ارهاب.



وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان لها انه تنفيداً لتوجيهات السيد وزير الداخلية ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عامر محمد محمود بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة،قامت مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اكثر من17 متهم في صلاح الدين بينهم 2 ضمن المادة 4 ارهاب وكالة الصحافة المستقلة.

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